Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.06.2019
  • Gazete

ile eşi çiftinin minik oğulları Karan şimdiden ilk işini kaptı

, oğlu ve kendisine gelen smokinleri paylaştı. 2 aylık Karan, şimdiden reklam dünyasında babasına rakip çıktı.

Baba reklam
Magazin dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in iki aylık oğulları Karan, şimdiden ilk işini kaptı. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Özçivit'e 'nde marka yüzü olduğu Altınyıldız firmasından kendisi ile oğlu için smokin geldi.



Özçivit, smokinleri paylaşıp oğlu üzerinden reklam yaptı. Karan'ın yüzünü hala gizleyen Özçivit'e markanın reklamında oğluyla yer alması için teklif geldiği de konuşuluyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriFahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit çiftinin minik oğulları Karan şimdiden ilk işini kaptı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri