Magazin dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in iki aylık oğulları Karan, şimdiden ilk işini kaptı. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Özçivit'e Babalar Günü'nde marka yüzü olduğu Altınyıldız firmasından kendisi ile oğlu için smokin geldi.
Özçivit, smokinleri paylaşıp oğlu üzerinden reklam yaptı. Karan'ın yüzünü hala gizleyen Özçivit'e markanın reklamında oğluyla yer alması için teklif geldiği de konuşuluyor.
Özçivit, smokinleri paylaşıp oğlu üzerinden reklam yaptı. Karan'ın yüzünü hala gizleyen Özçivit'e markanın reklamında oğluyla yer alması için teklif geldiği de konuşuluyor.
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