Sosyal medya kullanıcıları tabut şeklindeki deniz yataklarıyla ilginç paylaşımlara imza attı Sonunda bu da oldu! Sosyal medya kültürü tabutu denize indirdi. Tatilciler, tabut şeklindeki 100 dolarlık deniz yataklarıyla ilginç paylaşımlara imza attı.

Deniz keyfinin olmazsa olmazı şişme yataklar, son dönemde sosyal medyadan nasibini aldı. Flamingo'dan sonra renkli paylaşımlara imza atmak isteyenler, bu yaz dondurma, karpuz ve pizza şeklindeki deniz yataklarına hücum etti. Ancak girişimciler, ilgiyi görünce hayal gücünde sınır tanımadı.







Şimdi de tabut şeklinde üretilen deniz yatakları tatilcilerin beğenisine sunuldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, tabut şeklindeki deniz yataklarıyla ilginç pozlar verdi. Bu enteresan trende Türkiye'den ilk uyan isimse sosyetik Rachel Araz oldu. Araz, önceki gün Bodrum'da 100 dolarlık (590 lira) deniz tabutuyla poz verip bu tuhaf eğlenceye dahil oldu.







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