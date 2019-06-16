Mustafa Sandal'dan alkışlık hareket... Aşkı Melis Sütşurup'la ABD'de olan şarkıcı, Türkiye'deki bir hayranının yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Musti, önceki gün paylaşımına gelen şu yorumla harekete geçti: "Ben MS hastası bir anneyim ve 31 aylık bebeğim var. Eşim tarafından terk edildim. Gelirim yok, çalışamıyorum. Sürekli ellerim uyuşuyor. Stres ve üzüntüde sağ gözüm bulanık görüyor. 11 sene önce de sol gözüme iki kez nöbet vurdu. Lütfen çok acil yardım edin."
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MENAJERİNİ YÖNLENDİRDİ
Türkiye'den kilometrelerce uzakta olan Sandal, yardım isteyen hayranına şu karşılığı vererek takdir topladı: "ABD'deyim. Lütfen menajerim Tekin Bey ile irtibata geçin. Ben bilgi vereceğim. Dönünce sizinle ilgilenecek." Yardımsever kişiliğiyle bilinen ünlü sanatçı, zor durumdaki genç annenin sağlık masraflarını üstlendi. Musti, ayrıca hayranının minik oğlunun bakımı için de yüklü bir bağış yaptı. Sanatçı, bu hareketiyle bir kez daha gönülleri fethetti.
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MENAJERİNİ YÖNLENDİRDİ
Türkiye'den kilometrelerce uzakta olan Sandal, yardım isteyen hayranına şu karşılığı vererek takdir topladı: "ABD'deyim. Lütfen menajerim Tekin Bey ile irtibata geçin. Ben bilgi vereceğim. Dönünce sizinle ilgilenecek." Yardımsever kişiliğiyle bilinen ünlü sanatçı, zor durumdaki genç annenin sağlık masraflarını üstlendi. Musti, ayrıca hayranının minik oğlunun bakımı için de yüklü bir bağış yaptı. Sanatçı, bu hareketiyle bir kez daha gönülleri fethetti.
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