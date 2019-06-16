Yaz geldi. Termometreler yükseldi. İstanbul'un trafiğinden ve sıcağından bıkan ünlüler, birer birer megakenti terk etti. Popçu Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu da o isimlerdendi. Mutlu çift, minik oğulları Azur Benan'ı da yanlarına alıp, geçtiğimiz hafta Ege'nin incisi Bodrum'a gitti.
Burada kesenin ağzını açan ikili, kalabalıktan kaçmak için özel plajda denize girip, bol bol güneşlendi. İkilinin ikinci durağı ise İspanya oldu.
Ancak Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, buradaki pahalı fiyatları görünce tasarruf yapmaya karar verdi. Daha hesaplı bir otelde konaklayan ikili, bu kez lüks beahcl'er yerine herkesin ücretsiz girdiği halk plajını tercih etti. Hıncahınç dolu olan plaja Türk usulü kamp kuran Çolakoğlu ailesi, güzel havanın tadını çıkardı. Ünlü çift İspanya'nın tarihi noktalarını da turladı.
Burada kesenin ağzını açan ikili, kalabalıktan kaçmak için özel plajda denize girip, bol bol güneşlendi. İkilinin ikinci durağı ise İspanya oldu.
Ancak Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, buradaki pahalı fiyatları görünce tasarruf yapmaya karar verdi. Daha hesaplı bir otelde konaklayan ikili, bu kez lüks beahcl'er yerine herkesin ücretsiz girdiği halk plajını tercih etti. Hıncahınç dolu olan plaja Türk usulü kamp kuran Çolakoğlu ailesi, güzel havanın tadını çıkardı. Ünlü çift İspanya'nın tarihi noktalarını da turladı.
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