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  • 16.06.2019
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ve eşi , 'da halk plajında güneşlendi

Ünlü şarkıcı , tatil sezonunu açtığı ’da lüks otellerin beach’lerini tercih etti. Geçtiğimiz günlerde gittiği ’da ise hıncahınç dolu olan halk plajında güneşlendi.

Halkın starı!
Yaz geldi. Termometreler yükseldi. 'un trafiğinden ve sıcağından bıkan ünlüler, birer birer megakenti terk etti. Popçu ve eşi da o isimlerdendi. Mutlu çift, minik oğulları Azur Benan'ı da yanlarına alıp, geçtiğimiz hafta Ege'nin incisi 'a gitti.




Burada kesenin ağzını açan ikili, kalabalıktan kaçmak için özel plajda denize girip, bol bol güneşlendi. İkilinin ikinci durağı ise İspanya oldu.



Ancak Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, buradaki pahalı fiyatları görünce tasarruf yapmaya karar verdi. Daha hesaplı bir otelde konaklayan ikili, bu kez lüks beahcl'er yerine herkesin ücretsiz girdiği halk plajını tercih etti. Hıncahınç dolu olan plaja Türk usulü kamp kuran Çolakoğlu ailesi, güzel havanın tadını çıkardı. Ünlü çift 'nın tarihi noktalarını da turladı.

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