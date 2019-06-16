Eliz Sakuçoğlu'ndan haber var. İki ay önce müzik sektörüne menajer olarak geri dönen Sakuçoğlu, lakabı 'Saruu' olan ünlü DJ Saruhan Yıldırım ile çalışmaya başladı. Ülkemizdeki yetenekleri bir çatı altında toplamayı hedefleyen Eliz Sakuçoğlu, "Türk müzik dehalarıyla yurt dışında festivaller düzenleme planım var" dedi.
SIRBİSTAN PARTİSİNE TÜRKLER AKIN ETTİ
Sakuçoğlu'nun menajeri olduğu Saruu, son iki ayda dünyaca ünlü meslektaşları Audiofly gibi yıldızlarla aynı sahneyi paylaştı.
SIRBİSTAN PARTİSİNE TÜRKLER AKIN ETTİ
Sakuçoğlu'nun menajeri olduğu Saruu, son iki ayda dünyaca ünlü meslektaşları Audiofly gibi yıldızlarla aynı sahneyi paylaştı.
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