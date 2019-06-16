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  • 16.06.2019
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Eliz Sakuçoğlu, ile çalışmaya başladı

Harika dönüş
Eliz Sakuçoğlu'ndan haber var. İki ay önce müzik sektörüne menajer olarak geri dönen Sakuçoğlu, lakabı 'Saruu' olan ünlü DJ Saruhan Yıldırım ile çalışmaya başladı. Ülkemizdeki yetenekleri bir çatı altında toplamayı hedefleyen , "Türk müzik dehalarıyla yurt dışında festivaller düzenleme planım var" dedi.



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Sakuçoğlu'nun menajeri olduğu Saruu, son iki ayda dünyaca ünlü meslektaşları Audiofly gibi yıldızlarla aynı sahneyi paylaştı.

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