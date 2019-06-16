haber var.İki ay önce müziksektörüneSakuçoğlu, lakabıolan ünlüile çalışmaya başladı.Ülkemizdeki yetenekleribir çatı altındatoplamayı hedefleyendedi.Sakuçoğlu'nun menajeri olduğu Saruu, son iki ayda dünyaca ünlü meslektaşları Audiofly gibi yıldızlarla aynı sahneyi paylaştı.