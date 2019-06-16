Demet Şener'in gönlü, uzaklaştırma kararı aldırdığı iki çocuğunun babası eski eşi İbrahim Kutluay'ın hapis cezası almasına razı olmadı. Şener, Kutluay'ın geçtiğimiz aylarda uzaklaştırma kararını çiğneyip evine girmesi üzerine soluğu savcılıkta almıştı.
Şener, önceki gün "Eski eşinizin hapis cezası almasını ister misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii ki istemem. Ama kanun ne derse o." Eski manken, evli oldukları dönemde Edwina Sponza'yla aşk yaşayan İbo'yla geçen ay da nafaka krizi yaşamıştı.
AYDIN HAMZA
- Saklambaç
- 16.06.2019
- Gazete
Demet Şener'in gönlü İbrahim Kutluay'ın hapis cezası almasına razı olmadı! "Hapse girmesini istemem..."
Uzaklaştırma kararı aldırdığı İbrahim Kutluay’ın evine girmesiyle soluğu savcılıkta alan Demet Şener, ‘Hapse girmesini istemem, ama kanun bu’ dedi.
Demet Şener'in gönlü, uzaklaştırma kararı aldırdığı iki çocuğunun babası eski eşi İbrahim Kutluay'ın hapis cezası almasına razı olmadı. Şener, Kutluay'ın geçtiğimiz aylarda uzaklaştırma kararını çiğneyip evine girmesi üzerine soluğu savcılıkta almıştı.
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