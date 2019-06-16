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  • 16.06.2019
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'dan 'e olay gönderme! "Her şeyin bir nedeni vardır"

Ata’ya gönderme
Adını Ata Demirer'le yaşadığı kısa süreli aşkla duyuran Aslı Turanlı, önceki gün Akmerkez'deydi. Objektifleri selamlayan güzel oyuncunun keyfi, eski aşkı hatırlatılınca kaçtı. Turanlı, "Ayrılığın bir nedeni var mı?" sorusuna "Her şeyin bir nedeni vardır" karşılığını vererek de eski aşkına gönderme yaptı.



Aydın HAMZA

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