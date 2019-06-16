yaşadığı kısa süreli aşkla duyuranönceki gün Akmerkez'deydi. Objektifleri selamlayan güzel oyuncunun keyfi, eski aşkı hatırlatılınca kaçtı. Turanlı, "Ayrılığın bir nedeni var mı?" sorusunakarşılığını vererek de eski aşkına gönderme yaptı.