Son yıllarda popüler hale gelen meyvelerden avokado, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kolesterolü düşüren kanserden koruyan avokado, kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Kemikleri güçlendiren mucize meyve, böbrek fonksiyonlarını güçlendiriyor. Kalp sağlığını koruyor. Gözleri besleyerek, mutluluk ve enerji veriyor.
- Saklambaç
- 15.06.2019
- Gazete
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