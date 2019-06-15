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  • 15.06.2019
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Victoria's Secret meleği sabahları yarım yiyor

Avokado güzeli
Son yıllarda popüler hale gelen meyvelerden avokado, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kolesterolü düşüren kanserden koruyan , kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Kemikleri güçlendiren mucize meyve, böbrek fonksiyonlarını güçlendiriyor. Kalp sağlığını koruyor. Gözleri besleyerek, mutluluk ve enerji veriyor.

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