Bir grup arkadaşıyla birlikte geçen yaz tatilini Mykonos'ta geçiren Nusret Gökçe, o günlerde "Burada da bir restoran açabilirim" diye düşündü. İstanbul'a dönüşünde hazırlıklara başlayan Nusret, detayla çalışmaları sonunda eğlenceleriyle ünlü Mikonos'ta şubesini açtı. Geçtiğimiz aylarda Nammos Grubu ile Nusret Gökçe arasında Mikonos adasında Hora bölgesinde bulunan eski Casa Tu'nun yerine "Nusret Mikonos"un açılması konusunda anlaşma sağlanmıştı. Sosyal medyada da trend topic olan yeni restoranla ilgili binlerce yorum yapıldı:
Sosyal medyada da trend topic olan yeni restoranla ilgili binlerce yorum yapıldı:
Nusret Mikonos'u feth etti…
Son Osmanlı Nusret…
Helal olsun sana. Sıfırdan zirveye çıkan adam.
Mikonos'ta da artık Salte Bae var…
Schalke'nin yıldızı Nadiem Amiri, Nusret'i kutladı.
Sosyal medyada da trend topic olan yeni restoranla ilgili binlerce yorum yapıldı:
Nusret Mikonos'u feth etti…
Son Osmanlı Nusret…
Helal olsun sana. Sıfırdan zirveye çıkan adam.
Mikonos'ta da artık Salte Bae var…
Schalke'nin yıldızı Nadiem Amiri, Nusret'i kutladı.
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