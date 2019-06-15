Büşra Pekin'in uzun zamandır neden ortalarda görünmediği ortaya çıktı. Başarılı oyuncu, bundan bir ay önce açık kalp ameliyatı olan babasıyla ilgilenmek için memleketi İzmir'e taşındı. Pekin, bir an olsun babasının da yanından ayrılmadı.
Önceki gün babasının taburcu olmasının mutluluğunu yaşayan Büşra Pekin, bu kareye şöyle yazdı: "Ameliyat öyle zor geçti ki; doktorlar 'Umutlanmayın' dedi. Biz aksine enerjimizi hiç düşürmedik."
KAHRAMAN DURAK
Önceki gün babasının taburcu olmasının mutluluğunu yaşayan Büşra Pekin, bu kareye şöyle yazdı: "Ameliyat öyle zor geçti ki; doktorlar 'Umutlanmayın' dedi. Biz aksine enerjimizi hiç düşürmedik."
KAHRAMAN DURAK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.