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  • 15.06.2019
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hayırlı evlat olduğunu kanıtladı

Vefalı evlat
Büşra Pekin'in uzun zamandır neden ortalarda görünmediği ortaya çıktı. Başarılı oyuncu, bundan bir ay önce açık kalp ameliyatı olan babasıyla ilgilenmek için memleketi İzmir'e taşındı. Pekin, bir an olsun babasının da yanından ayrılmadı.



Önceki gün babasının taburcu olmasının mutluluğunu yaşayan , bu kareye şöyle yazdı: "Ameliyat öyle zor geçti ki; doktorlar 'Umutlanmayın' dedi. Biz aksine enerjimizi hiç düşürmedik."

​KAHRAMAN DURAK

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