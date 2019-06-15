Bodrum tatilini bitiren Bekir Aksoy, oğluyla hasret giderdi. Oyuncu, önceki gün boşandığı eşi Derya Çavuşoğlu ile Nişantaşı'ndaydı.
Eski eşiyle birlikte görüntü vermek istemeyen Çavuşoğlu, objektifleri fark edince rahatsız oldu. Bekir Aksoy ise 6 gündür görmediği oğluyla çok mutluydu.
AYDIN HAMZA
Eski eşiyle birlikte görüntü vermek istemeyen Çavuşoğlu, objektifleri fark edince rahatsız oldu. Bekir Aksoy ise 6 gündür görmediği oğluyla çok mutluydu.
AYDIN HAMZA
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