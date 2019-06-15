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  • 15.06.2019
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tatilinden dönen , oğluyla hasret giderdi

Babaya emanet
Bodrum tatilini bitiren Bekir Aksoy, oğluyla hasret giderdi. Oyuncu, önceki gün boşandığı eşi Derya Çavuşoğlu ile Nişantaşı'ndaydı.

Eski eşiyle birlikte görüntü vermek istemeyen Çavuşoğlu, objektifleri fark edince rahatsız oldu. ise 6 gündür görmediği oğluyla çok mutluydu.

​AYDIN HAMZA

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