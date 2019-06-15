Pop müziğin efsane ismi Ajda Pekkan ile Magnum'u buluşturan reklam; önceki gün özel bir davetle görücüye çıktı. Pekkan'ın ev sahibi olduğu geceye ünlüler de akın etti.
Çekim için poz verdiği dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a teşekkür eden Süperstar, "En büyük tutkum şarkı söylemek. İlk günkü heyecanım bugün halen baki" dedi.
Ahu Yağtu
Burcu Esmersoy - Berk Suyabatmaz
Çekim için poz verdiği dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a teşekkür eden Süperstar, "En büyük tutkum şarkı söylemek. İlk günkü heyecanım bugün halen baki" dedi.
Ahu Yağtu
Burcu Esmersoy - Berk Suyabatmaz
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