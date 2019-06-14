Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 14.06.2019
  • Gazete

, tarafından ‘’ ödülüne layık görüldü

, yürüttüğü yardım kampanyası ile tarafından ‘’ ödülü aldı.

Gurur tablosu


ATV'nin başarılı sunucusu Esra Erol, iyilikte de rekor kırıyor. Ünlü sunucu, Türk Kızılay'ın 151. yaşını kutladığı gecede 'Esra Erol Kolide Ne Var' kampanyasıyla 'Platin Madalya' ödülüne layık görüldü.

haberin devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEsra Erol, Kızılay tarafından ‘Platin Madalya’ ödülüne layık görüldü
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri