Esra Erol, binlerce çocuğun yüzünü güldürdü. Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Esra Erol, iyilikte de rekor kırmaya devam ediyor. Türk Kızılay'ın, 151. yaşını kutladığı gecede, "Esra Erol Kolide Ne Var" kampanyasıyla "Platin Madalya" ile ödüllendirildi. Atv'nin bir diğer başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, Kızılay'ın bu yılki kampanyası olan "Müge Anlı ve Dostları Aşevi" iyilik kampanyası bünyesinde izleyicisiyle birlikte rekor bağışa imza attı ve toplamda 6 tane aşevinin kurulmasına vesile oldu. Rekor bağışın toplanmasını sağlayan Anlı'ya da Kızılay'ın özel olarak düzenlediği gecede Platin madalya taktim edildi.