ATV'nin başarılı sunucusu Esra Erol, iyilikte de rekor kırıyor. Ünlü sunucu, Türk Kızılay'ın 151. yaşını kutladığı gecede 'Esra Erol Kolide Ne Var' kampanyasıyla 'Platin Madalya' ödülüne layık görüldü.
ATV'nin başarılı sunucusu Esra Erol, iyilikte de rekor kırıyor. Ünlü sunucu, Türk Kızılay'ın 151. yaşını kutladığı gecede 'Esra Erol Kolide Ne Var' kampanyasıyla 'Platin Madalya' ödülüne layık görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.