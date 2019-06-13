Antalya'daki Dosso Dossi Fashion Show'un bu seneki organizasyonunda da güzeller geçidi vardı. İsrailli manken Bar Refaeli, dünkü defilede baş manken olarak podyuma çıktı. Antalya Expo Center'daki şovda Deniz Akkaya ile Özge Ulusoy da podyumdaydı. İki çocuk annesi 34 yaşındaki Refaeli, Akkaya'nın gölgesinde kaldı.
- Saklambaç
- 13.06.2019
- Gazete
Deniz Akkaya, Victoria’s Secret meleği Bar Refaeli’ye güzelliğiyle fark attı
Dünkü Dosso Dossi Fashion Show’da gözler Deniz Akkaya’ya kilitlendi… 41 yaşındaki eski model, Victoria’s Secret meleği İsrailli model Bar Refaeli’ye güzelliğiyle fark atıp alkış topladı.
Antalya'daki Dosso Dossi Fashion Show'un bu seneki organizasyonunda da güzeller geçidi vardı. İsrailli manken Bar Refaeli, dünkü defilede baş manken olarak podyuma çıktı. Antalya Expo Center'daki şovda Deniz Akkaya ile Özge Ulusoy da podyumdaydı. İki çocuk annesi 34 yaşındaki Refaeli, Akkaya'nın gölgesinde kaldı.
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