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  • 12.06.2019
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ile eşi 'den örnek davranış

Kim destek olmak ister
ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani örnek bir davranışa imza attı... Mutlu çift, Sancaktepe'de oturan cam kemik hastası Eylül Erol'un (9) haline kayıtsız kalmadı. Yıldırım, Eylül ve öğretmeninin birlikte yazdığı kitabı 'da paylaştı. Takipçilerine bu kitabı öneren Yıldırım, "El ele verelim Eylül yürüsün. Değerini siz belirleyin" ifadelerini kullandı.




ile eşi , minik Eylül'ün kitabını satın aldı.

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