ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani örnek bir davranışa imza attı... Mutlu çift, İstanbul Sancaktepe'de oturan cam kemik hastası Eylül Erol'un (9) haline kayıtsız kalmadı. Yıldırım, Eylül ve öğretmeninin birlikte yazdığı kitabı Instagram'da paylaştı. Takipçilerine bu kitabı öneren Yıldırım, "El ele verelim Eylül yürüsün. Değerini siz belirleyin" ifadelerini kullandı.
Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani, minik Eylül'ün kitabını satın aldı.
Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani, minik Eylül'ün kitabını satın aldı.
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