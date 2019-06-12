Pop müziğin efsane ismi Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam deyim yerindeyse Kıbrıs'ı salladı. The Savoy Ottoman Palace Hotel'de sahneye çıkan Süperstar, unutulmaz bir geceye imza attı.



Ajda Pekkan, her zamanki gibi seslendirdiği şarkılar kadar şıklığıyla da lakabının hakkını bir kez daha verdi.