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  • 12.06.2019
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, 'ta unutulmaz bir geceye imza attı

73 yaşındaki , geçtiğimiz akşam ’ta verdiği konseriyle yine mest etti...

Süper şov
Pop müziğin efsane ismi Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam deyim yerindeyse Kıbrıs'ı salladı. The Savoy Ottoman Palace Hotel'de sahneye çıkan Süperstar, unutulmaz bir geceye imza attı.

Ajda Pekkan, her zamanki gibi seslendirdiği şarkılar kadar şıklığıyla da lakabının hakkını bir kez daha verdi.

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