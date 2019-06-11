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  • 11.06.2019
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, moda diye plastik poşete 4 bin 350 lira verdi!

hayatının ünlü hanımları moda kurbanı oldu. , moda diye plastik poşete 4 bin 350 lira verdi. Genç sosyetik ise 27 bin liralık deri çantayı plajda heba etti...

Ne 'beach'im moda
Sosyetik moda severler, işi iyice abarttı. Moda tutkunu sosyetikler, plaj şıklığı için binlerce lirayı gözden çıkardı. İşadamı Sami Kiresepi'nin eşi Rachel Araz, plajlarında Celine marka 750 dolarlık (4 bin 350 lira) plastik çantayla dolaştı.



Araz'a, "Marketteki 25 kuruşluk poşete dünya para verilir mi?" eleştirisi geldi. hayatının önde gelen isimlerinden Sevil Sabancı'nın kızı Melisa Tapan ise plajda 27 bin liralık Hermes marka çantayla hava attı. Tapan'ın lüks çantayı plajda kullanması "Bu ne biçim moda!" dedirtti.



Tapan'ın şık deri çantayı plajda kullanması "Görgüsüzlükte zirve" dedirtti.

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