Sosyetik moda severler, işi iyice abarttı. Moda tutkunu sosyetikler, plaj şıklığı için binlerce lirayı gözden çıkardı. İşadamı Sami Kiresepi'nin eşi Rachel Araz, Bodrum plajlarında Celine marka 750 dolarlık (4 bin 350 lira) plastik çantayla dolaştı.
Araz'a, "Marketteki 25 kuruşluk poşete dünya para verilir mi?" eleştirisi geldi. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Sevil Sabancı'nın kızı Melisa Tapan ise plajda 27 bin liralık Hermes marka çantayla hava attı. Tapan'ın lüks çantayı plajda kullanması "Bu ne biçim moda!" dedirtti.
Tapan'ın şık deri çantayı plajda kullanması "Görgüsüzlükte zirve" dedirtti.
Araz'a, "Marketteki 25 kuruşluk poşete dünya para verilir mi?" eleştirisi geldi. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Sevil Sabancı'nın kızı Melisa Tapan ise plajda 27 bin liralık Hermes marka çantayla hava attı. Tapan'ın lüks çantayı plajda kullanması "Bu ne biçim moda!" dedirtti.
Tapan'ın şık deri çantayı plajda kullanması "Görgüsüzlükte zirve" dedirtti.
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