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  • 11.06.2019
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ile eşi 'nin makyajsız ve duru güzelliğine övgüler yağdı

Doğal güzellik
Atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani'nin tatili sürüyor. Güzel yenge, önceki gün kaldıkları otelde Yıldırım'la bu fotoğrafı çektirdi. Bu karenin altına "Aşk" diye not düşen 'nin makyajsız ve duru güzelliğine de takipçilerinden övgüler yağdı.

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