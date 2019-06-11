Atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani'nin Bodrum tatili sürüyor. Güzel yenge, önceki gün kaldıkları otelde Yıldırım'la bu fotoğrafı çektirdi. Bu karenin altına "Aşk" diye not düşen İman Elbani'nin makyajsız ve duru güzelliğine de takipçilerinden övgüler yağdı.
- Saklambaç
- 11.06.2019
- Gazete
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