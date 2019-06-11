Hollywood 'Öykü'sü

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Asiye karakteriyle sevilen Öykü Gürman, geçtiğimiz günlerde Amerika'ya gitti. Gösteri dünyasının kalbi sayılan Hollywood'u karış karış gezdi. Para karşılığında adını Şöhretler Kaldırımı'na yazdıran güzel oyuncu, bu pozunu sosyal medya hesabına yükledi.
- Saklambaç
- 11.06.2019
- Gazete
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