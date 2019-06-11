Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 11.06.2019
  • Gazete

'Öykü'sü

Hollywood 'Öykü'sü
Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Asiye karakteriyle sevilen Öykü Gürman, geçtiğimiz günlerde Amerika'ya gitti. Gösteri dünyasının kalbi sayılan Hollywood'u karış karış gezdi. Para karşılığında adını Şöhretler Kaldırımı'na yazdıran güzel oyuncu, bu pozunu sosyal medya hesabına yükledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHollywood 'Öykü'sü
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri