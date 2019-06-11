Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 11.06.2019
  • Gazete

ile 'ın objektiflerden kaçışı sonunda bitti

Aylardır objektiflerden kaçan ile aşkı , sonunda pes etti. Ünlü çift, önceki gün Kilyos’taki bir düğünde el ele poz verdi.

Kaçış bitti!
Bu yılın başında aşklarına bir şans daha veren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın objektiflerden kaçışı sonunda bitti. Ünlü çift, önceki gün yakın arkadaşlarının Kilyos'taki düğününde el ele mutluluk pozları verdi. İkili, gazetecilerin yaptığı "Darısı başınıza" yorumuna ise gülümsemekle yetindi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın objektiflerden kaçışı sonunda bitti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri