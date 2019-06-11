Bu yılın başında aşklarına bir şans daha veren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın objektiflerden kaçışı sonunda bitti. Ünlü çift, önceki gün yakın arkadaşlarının Kilyos'taki düğününde el ele mutluluk pozları verdi. İkili, gazetecilerin yaptığı "Darısı başınıza" yorumuna ise gülümsemekle yetindi.
- Saklambaç
- 11.06.2019
- Gazete
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