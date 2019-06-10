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  • 10.06.2019
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aşkı 'un gönlünü aldı

’u aldattığı iddiası ile huzuru kaçan aşkının gönlünü aldı. Popçu, dünkü konserine aşkını da götürüp aradaki buzları eritti.

Buzlar eridi
Geçtiğimiz ay 6 aylık aşklarına nazar değen Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, arasındaki buzlar eridi. Musti, Cannes tatilinde Sütşurup'u önden 'ye gönderip bir mekanda esmer bir güzelle hayranlarının objektifine yakalanmıştı. 49 yaşındaki popçu, "O, gece ortak bir arkadaşımız kulağıma bir şey söylüyordu" diyerek ihanet iddiasını yalanlasa da geçen hafta soluğu tek başına Bodrum'da alan Sütşurup, ilişkide kriz çıktığını doğrular gibiydi…



AŞKI DA YANINDA…
Ancak Sandal, kendisinden 20 yaş küçük aşkının gönlünü almayı başardı. Dün New York'taki Türk Günü'nde sahne alan Musti, ABD'ye aşkı 'u da götürdü. Ünlü şarkıcı ile sosyetik aşkı, New York'ta gittikleri bir modern sanat galerisinde yaptıkları paylaşımlarla ilişkideki krizi atlattıklarını gözler önüne serdi. İkili, konser sonrası Şütşurup'un görmeyi çok istediği Niegara Şelalesi'ni ziyaret edecek.

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