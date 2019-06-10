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  • 10.06.2019
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kutlama yapacak

40 gün 40 gece kutlama yapacak
Türk Sanat Müziğinin Diva'sı (67), Kartal İstMarina'da muhteşem bir konsere imza attı. Günler öncesinden biletlerin tükendiği konserde müthiş bir izdiham oluşurken, Bülent Ersoy'a sahnede pasta ile doğum günü sürprizi yapıldı. Ersoy, pastayı keserek yeni yaşını kutladı. Diva, kutlama yapacağını açıkladı.

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