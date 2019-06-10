Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy (67), Jolly Joker Kartal İstMarina'da muhteşem bir konsere imza attı. Günler öncesinden biletlerin tükendiği konserde müthiş bir izdiham oluşurken, Bülent Ersoy'a sahnede pasta ile doğum günü sürprizi yapıldı. Ersoy, pastayı keserek yeni yaşını kutladı. Diva, 40 gün 40 gece kutlama yapacağını açıkladı.
- Saklambaç
- 10.06.2019
- Gazete
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