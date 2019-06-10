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  • 10.06.2019
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Amine Gülşe 'Özil' soyadını hesabına ekledi

Mrs. and Mr. Özil!
Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin mutluluklarına; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan şahitlik etti. Evlilik cüzdanını eline alan çiçeği burnunda gelin Gülşe, dün hesaplarındaki soyadını Özil olarak değiştirdi. Fahriye Evcen ve Neslihan Atagül de evlendikten sonra eşlerinin soyadlarını sosyal medya hesaplarına eklemişti...





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