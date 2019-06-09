Bayram tatilini fırsat bilen Beyaz Türkler, Yunanistan'a akın etti. Komşunun en gözde adası Mikonos Türklerden geçilmedi. Denizin, kumun ve güneşin tadına çıkaran Türklerin büyük bir kısmı ise adanın gözde tatil beldesi Nammos'a geçti. Beyaz Türkler'i adaya çekmek için mönüye kokoreç ve baklava gibi milli lezzetlerimizi ekleyen mekanlar ise bayram etti. Tatilciler de popüler bölgede çektirdikleri kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak yakınlarına hava
Tatilciler arasında ünlü sosyetikler; Şebnem Çapa ile Zeynep Çarmıklı da vardı.
Nammos'ta parti yapan Türkler, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
Ünlü tatil bölgesine kimi ailesiyle kimi de aşkıyla gitti.
Tatilciler arasında ünlü sosyetikler; Şebnem Çapa ile Zeynep Çarmıklı da vardı.
Nammos'ta parti yapan Türkler, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
Ünlü tatil bölgesine kimi ailesiyle kimi de aşkıyla gitti.
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