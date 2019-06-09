Rumen şarkıcı Inna Kemer'da konser verdi Rumen şarkıcı sahneye çıkınca fotoğraf ve video çekmeye başlayan turistler şarkılara da eşlik etti.









Inna konserinde Ajda Pekkan'ın seslendirdiği 'Yaz yaz yaz' adlı parçasını da düzgün bir Türkçe ile sevenlerine seslendirirken, konser alanında bulunan yerli turistlerden büyük alkış aldı. Dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Inna, önceki gece Antalya 'ya gitti. Kemer'deki Rixos Sungate Otel'de konser verdi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Inna, her konserinde olduğu gibi 'Seni seviyorum', 'Teşekkürler' gibi Türkçe kelimeler de kullandı. Rumen şarkıcı ayrıca konser arasında "İkinci evimde olmaktan çok mutluyum" dedi.Inna konserinde Ajda Pekkan'ın seslendirdiği 'Yaz yaz yaz' adlı parçasını da düzgün bir Türkçe ile sevenlerine seslendirirken, konser alanında bulunan yerli turistlerden büyük alkış aldı. TÜM MANŞETLER