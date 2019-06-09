Rumen şarkıcı Inna Kemer'da konser verdi

Dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Inna, önceki gece Antalya'ya gitti. Kemer'deki Rixos Sungate Otel'de konser verdi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Inna, her konserinde olduğu gibi 'Seni seviyorum', 'Teşekkürler' gibi Türkçe kelimeler de kullandı. Rumen şarkıcı ayrıca konser arasında "İkinci evimde olmaktan çok mutluyum" dedi.
Inna konserinde Ajda Pekkan'ın seslendirdiği 'Yaz yaz yaz' adlı parçasını da düzgün bir Türkçe ile sevenlerine seslendirirken, konser alanında bulunan yerli turistlerden büyük alkış aldı.
Inna konserinde Ajda Pekkan'ın seslendirdiği 'Yaz yaz yaz' adlı parçasını da düzgün bir Türkçe ile sevenlerine seslendirirken, konser alanında bulunan yerli turistlerden büyük alkış aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.