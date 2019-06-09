Ozan Doğulu, artık aşkını doyasıya yaşıyor. Uğruna Ece Yosmaoğlu ile 11 yıllık evliliğini bitirdiği Hera Aslan'la ilişkisini gözden uzak yaşayan Doğulu, ezber bozdu. Ünlü müzisyen, önceki gün tatilden yaptığı paylaşıma güzel şarkıcıyı da etiketledi.
Hera Aslan da aşkına kalp emojisi ile karşılık verdi.
Hera Aslan da aşkına kalp emojisi ile karşılık verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.