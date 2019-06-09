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ezber bozdu

, artık aşkını doyasıya yaşıyor. Uğruna Ece Yosmaoğlu ile 11 yıllık evliliğini bitirdiği 'la ilişkisini gözden uzak yaşayan Doğulu, ezber bozdu. Ünlü müzisyen, önceki gün tatilden yaptığı paylaşıma güzel şarkıcıyı da etiketledi.

Fotoaşk
Ozan Doğulu, artık aşkını doyasıya yaşıyor. Uğruna Ece Yosmaoğlu ile 11 yıllık evliliğini bitirdiği Hera Aslan'la ilişkisini gözden uzak yaşayan Doğulu, ezber bozdu. Ünlü müzisyen, önceki gün tatilden yaptığı paylaşıma güzel şarkıcıyı da etiketledi.



da aşkına kalp emojisi ile karşılık verdi.


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