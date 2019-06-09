Zengin işadamları, jet sosyete ve ünlüler her yıl olduğu gibi bu yaz da tatil cenneti Bodrum'a aktı. Lüks otellerde ve restoranlarda keyif yapmaya başladı. Mekanların çoğu ise uyanıklık yaptı. Mönüdeki fiyatların neredeyse tamamını artırdı. O mekanlar arasında sosyetenin ve ünlülerin uğrak yeri olan Kai Beach de vardı. Kai Beach, ıstakoz burgeri 120, sokak lezzeti kokoreci 65, 850 gram havyarı ise bin 50 liradan satışa çıkarttı. Tatilciyi şaşırttı!
HERKES İSYAN EDİYOR
Modacı Ivana Sert de geçtiğimiz günlerde bu mekanda keyif yapmıştı. Ancak 800 liralık hesabı görünce şoka uğramıştı. Oğluyla küçük bir porsiyon et, bir hamburger, üç top dondurma, bir bardak kola ve Türk kahvesi sipariş ettiğini belirten Sert, "Hesabı görünce ağlayasım geldi. Ama ödeyip çıktım. Bir daha o restorana adımımı atmam" diyerek dert yanmıştı...
HAVYAR (BALIK YUMURTASI)
ISTAKOZ BURGER
SOKAK LEZZETİ KOKOREÇ
İkoncan Ivana Sert, fahiş fiyat uygulayan mekanlara gitmeme kararı aldı.
Bodrum'da tatil yapan Aleyna Tilki de sık sık bu mekanda yemek yiyor.
HERKES İSYAN EDİYOR
Modacı Ivana Sert de geçtiğimiz günlerde bu mekanda keyif yapmıştı. Ancak 800 liralık hesabı görünce şoka uğramıştı. Oğluyla küçük bir porsiyon et, bir hamburger, üç top dondurma, bir bardak kola ve Türk kahvesi sipariş ettiğini belirten Sert, "Hesabı görünce ağlayasım geldi. Ama ödeyip çıktım. Bir daha o restorana adımımı atmam" diyerek dert yanmıştı...
HAVYAR (BALIK YUMURTASI)
ISTAKOZ BURGER
SOKAK LEZZETİ KOKOREÇ
İkoncan Ivana Sert, fahiş fiyat uygulayan mekanlara gitmeme kararı aldı.
Bodrum'da tatil yapan Aleyna Tilki de sık sık bu mekanda yemek yiyor.
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