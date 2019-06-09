Demet Şener'le olaylı boşanma davası Mart'ta sona eren İbrahim Kutluay'ın keyfine diyecek yok. Eski basketbolcu, bayram tatili için soluğu Şener'den olan çocuklarıyla Amerika'da aldı.
Kutluay ile çocuklarına, İbo'nun aşkı Edwina Sponza'nın da eşlik ettiği ortaya çıktı. İbrahim Kutluay, Instagram'da sosyetik sevgilisiyle el ele ilk fotoğrafını paylaşarak magazin gündemine damga vurdu.
İkilinin mutluluğu adeta yüzlerinden okunuyordu.
Kutluay ile çocuklarına, İbo'nun aşkı Edwina Sponza'nın da eşlik ettiği ortaya çıktı. İbrahim Kutluay, Instagram'da sosyetik sevgilisiyle el ele ilk fotoğrafını paylaşarak magazin gündemine damga vurdu.
İkilinin mutluluğu adeta yüzlerinden okunuyordu.
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