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  • 09.06.2019
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Brad Pitt'ten Angelina Jolie’ye fırça

Bir zamanların gözde çifti Brangelina için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brad Pitt, boşanma sürecini uzatan Jolie’ye, ‘Oyuncak ettin beni, çabuk imzala şunu’ dedi.

Angelina’ya fırça
Üçü biyolojik üçü evlatlık olmak üzere altı çocuk sahibi olan Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin boşanma süreci yılan hikayesine döndü. İddialara göre, Angelina, boşanma işlemlerini yavaşlatıp, tekrar eski eşinin kalbini kazanmaya çalışıyor. Pitt ise eski eşine ultimatom vermek zorunda kaldı. Angelina Jolie, resmi olarak boşanmalarını sağlayacak olan belgeleri imzalama işinde yavaş davranmasına sinirlenen Pitt, "Hemen şu kağıtları imzala, yeter artık" dedi. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Angelina'nın, önümüzdeki hafta avukatlarıyla yapacağı toplantıdan sonra kağıtları imzalayacağı iddia edildi.

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