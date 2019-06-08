Yıllar sonra Türk hayranlarıyla buluşacak olan Jennifer Lopez'e ilgi, inanılmaz boyutlara ulaştı. 49 yaşındaki sanatçının 6 Ağustos'ta Antalya Regnum Carya Otel'deki konserinin biletleri önce 2 bin TL'den satışa çıktı. Bu biletler hızla tükenince fiyat önce 3, ardından da 4 bin TL'ye yükseldi.
Bu biletlerin ilgi görmesi üzerine otel yetkilileri, bu kez fiyatları 7 bin TL'ye çıkardı. Bu arada yetkililer, yıldız popçuyu locada dinlemenin bedelinin 20 bin euro (yaklaşık 135 bin lira) olduğunu ve bu locaların da hızla tükendiğini söyledi.
7 yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek Lopez'in bilet fiyatları yoğun ilgi üzerine sürekli artıyor!
Bu biletlerin ilgi görmesi üzerine otel yetkilileri, bu kez fiyatları 7 bin TL'ye çıkardı. Bu arada yetkililer, yıldız popçuyu locada dinlemenin bedelinin 20 bin euro (yaklaşık 135 bin lira) olduğunu ve bu locaların da hızla tükendiğini söyledi.
7 yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek Lopez'in bilet fiyatları yoğun ilgi üzerine sürekli artıyor!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.