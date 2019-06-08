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  • 08.06.2019
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'in 'de vereceği konserin bilet fiyatları sürekli artıyor!

Jennifer borsası
Yıllar sonra Türk hayranlarıyla buluşacak olan Jennifer Lopez'e ilgi, inanılmaz boyutlara ulaştı. 49 yaşındaki sanatçının 6 Ağustos'ta Antalya Regnum Carya Otel'deki konserinin biletleri önce 2 bin TL'den satışa çıktı. Bu biletler hızla tükenince fiyat önce 3, ardından da 4 bin TL'ye yükseldi.



Bu biletlerin ilgi görmesi üzerine otel yetkilileri, bu kez fiyatları 7 bin TL'ye çıkardı. Bu arada yetkililer, yıldız popçuyu locada dinlemenin bedelinin 20 bin euro (yaklaşık 135 bin lira) olduğunu ve bu locaların da hızla tükendiğini söyledi.




7 yıl aradan sonra 'de konser verecek Lopez'in bilet fiyatları yoğun ilgi üzerine sürekli artıyor!

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