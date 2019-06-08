Bir dünya ilgi

Magazin dünyasının en gizemli ünlülerinden Cansu Dere, önceki gün Instagram'da bu kareyi paylaşınca olay yarattı. Tatil için gittiği yeri belirtmeden manzara fotoğrafı yayınlayan oyuncuya, Arjantin'den Brezilya'ya Şili'den Dubai'ye kadar birçok yerdeki hayranları "Neredesin?" mesajı yağdırdı.
- Saklambaç
- 08.06.2019
- Gazete
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