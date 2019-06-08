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  • 08.06.2019
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Bir dünya ilgi

Bir dünya ilgi
Magazin dünyasının en gizemli ünlülerinden , önceki gün Instagram'da bu kareyi paylaşınca olay yarattı. Tatil için gittiği yeri belirtmeden manzara fotoğrafı yayınlayan oyuncuya, Arjantin'den 'ya Şili'den Dubai'ye kadar birçok yerdeki hayranları "Neredesin?" mesajı yağdırdı.

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