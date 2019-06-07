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  • 07.06.2019
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Şişme kazık

Yaz boyunca da şişme deniz yataklarıyla hava atmak isteyenler, satışları patlattı. Karpuz ve dondurma gibi şekillerde yapılan rengarenk yatakların fiyatı 300 TL’ye çıktı.

Şişme kazık
Hayatı iyice etkisi altına alan , yeni bir ekonomi daha yarattı! Flamingo şeklindeki deniz yatakları, son birkaç yaz sosyal medyaya damga vurmuştu. Ünlüünsüz pek çok kişi deniz yataklarıyla verdikleri pozları 'da paylaşarak hava attı. Bu yaz ise rengarenk deniz yataklarına yenileri eklendi. Dondurma, pizza, avokado ve karpuz şeklinde şişme deniz yatakları havuzlardaki yerini aldı. Sosyal medyadaki kullanıcıları, beğeni sayılarını arttırmak için bu deniz yataklarına hücum etti. Fiyatı 300 liraya kadar çıkan çeşit çeşit deniz yataklarına talep öylesine arttı ki ürünler, yok sattı.



Son birkaç yıldır flamingo şeklindeki deniz yatakları çok popülerdi. Şimdi ise bunlara dondurma ve patates kızartması gibi değişik şekilli yataklar eklendi.

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