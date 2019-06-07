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  • 07.06.2019
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Sinan Akçıl ‘Goy Goy’'u Mikonos'u etkisi altına aldı

Sinan Akçıl’ın yeni şarkısı ‘Goy Goy’ Türkiye’nin ardından Yunan adası Mikonos’u da etkisi altına aldı.

Mikonos’ta 'Goy Goy'
Yeni şarkısı 'Goy Goy' ile listeleri sallayan Sinan Akçıl, Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'taki tatilcileri de etkisi altına aldı. Akçıl'a Mikonos'taki bir hayranı önceki gün video gönderdi.



Adadaki Elia Beach'te şarkısının çalındığını gören popçu, gururlandı. Şarkısıyla Mikonos'taki tatilcileri eğlendiren Akçıl, bu başarısını da dün sosyal medyada paylaşıp havasını attı.

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