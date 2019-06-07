Sinan Akçıl ‘Goy Goy’'u Mikonos'u etkisi altına aldı

şarkısıile listeleri sallayanYunanistan'ın gözde adası Mikonos'taki tatilcileri de etkisi altına aldı. Akçıl'a Mikonos'taki bir hayranı önceki gün video gönderdi.şarkısının çalındığını gören popçu, gururlandı.tatilcileri eğlendiren Akçıl, bu başarısını da dün sosyal medyada paylaşıp havasını attı.