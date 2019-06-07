Meleklere Türk mayosu!

ünlümayo markası'tan dev anlaşma... Zarif ve estetik tasarımlarıyla markalarını dünyaya tanıtanile ortağı, geçtiğimiz gün Amerikalı moda şirketiile anlaşma yaptı. Yetkililer, görüşme sonrası bir açıklama yaptı. Victoria's Secret'ın güzel meleklerinin, yaz temalı ilk şov gecesinde Türk mayolarını giyecekleri açıklandı.Merve Kardeş Mısırlı