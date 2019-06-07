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  • 07.06.2019
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Meleklere Türk mayosu!

Zarif ve estetik tasarımlarıyla markalarını dünyaya tanıtan ile ortağı, geçtiğimiz gün Amerikalı moda şirketi Victoria's Secret ile anlaşma yaptı.

Meleklere Türk mayosu!
Dünyaca ünlü Türk mayo markası Normaillot'tan dev anlaşma... Zarif ve estetik tasarımlarıyla markalarını dünyaya tanıtan Merve Kardeş Mısırlı ile ortağı, geçtiğimiz gün Amerikalı moda şirketi Victoria's Secret ile anlaşma yaptı. Yetkililer, görüşme sonrası bir açıklama yaptı. Victoria's Secret'ın güzel meleklerinin, yaz temalı ilk şov gecesinde Türk mayolarını giyecekleri açıklandı.



Merve Kardeş Mısırlı

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