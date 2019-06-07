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  • 07.06.2019
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'da midye dolma satışı yasaklandı

3 Haziran’dan beri ’a giden 50’yi aşkın tatilci, midye dolmadan zehirlendi. Belediye, bir süreliğine açıkta midye dolma satışını yasakladı.

Dolma giremez!
Bayram tatili nedeniyle Bodrum'u hınca hınç dolduran 50'yi aşkın tatilci, tatsız bir sürprizle karşılaştı. Arefe gününden bu yana 50'nin üzerinde kişi, sokakta seyyar satıcılardan aldıkları midye dolmaları yedikten sonra rahatsızlandı. Hastanelere giden tatilciler, tedavilerinin ardından taburcu edilirken; ilçede açıkta midye satışı yasaklandı. Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da şu açıklama yapıldı: "Bodrum'da açıkta midye dolma satışları, halkımızın son günlerde yaşadığı gıda zehirlenmesi vakaları dolayısıyla bir süreliğine durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın bu süre zarfında, nerede üretildiği belli olmayan ve açıkta satılan midyeleri tüketmemeleri önemle rica olunur."



Bodrum plajlarında bir küçük tabağı 20 TL'den satılan midye dolma, yazın vazgeçilmez lezzetleri arasında...



Ziynet Sali gibi birçok ünlü isim de Bodrum tatillerinde midye dolma keyfi yaparken defalarca objektife takılmıştı.

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