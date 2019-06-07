Başkan Erdoğan, kendisini ziyarete gelen Alişan ile bayramlaştı

Ünlü sanatçı Alişan ile oyuncu eşi Buse Tektaş, bayramın son günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. İkili, Şubat ayında kucaklarına aldıkları minik oğulları Burak'ı da yanlarında götürdü. Çiftin nikah şahitliğini de yapan Başkan Erdoğan, ziyaret boyunca kucağından indirmediği minik Burak'ı sevdi. Başkan Erdoğan'ın kucağındaki Burak'ın etrafa gülücükler saçması neşeli görüntüler oluşturdu.
NEŞELİ ANLAR...
Bayram tatilini İstanbul'da geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisini ziyaret eden ünlü çiftle sohbet etti. Ünlü şarkıcı, Başkan Erdoğan'a yaptığı aile ziyaretini Instagram'da şu sözlerle paylaştı: "Onca işinin, gücünün arasında bize zaman ayıran sevgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. O kadar özel ve güzel bir saat geçirdik ki özellikle aile konusunda yavaş yavaş yitirmeye başladığımız örf ve ananelerimizle ilgili bize verdiğiniz öğütler ve bu konudaki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz." Alişan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı ziyarette çekilen kareleri binlerce beğeni aldı. Ünlü şarkıcı, bayram tatillerinde aile büyüklerini ziyaret etmek yerine soluğu sahillerde alan pek çok kişiye de ders verdi.
YÜZLERİ GÜLÜMSETTİ
Minik Burak, etrafına saçtığı gülücükler ve sevimli hareketleriyle Başkan Erdoğan'ı da gülümsetti.
NEŞELİ ANLAR...
Bayram tatilini İstanbul'da geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisini ziyaret eden ünlü çiftle sohbet etti. Ünlü şarkıcı, Başkan Erdoğan'a yaptığı aile ziyaretini Instagram'da şu sözlerle paylaştı: "Onca işinin, gücünün arasında bize zaman ayıran sevgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. O kadar özel ve güzel bir saat geçirdik ki özellikle aile konusunda yavaş yavaş yitirmeye başladığımız örf ve ananelerimizle ilgili bize verdiğiniz öğütler ve bu konudaki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz." Alişan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı ziyarette çekilen kareleri binlerce beğeni aldı. Ünlü şarkıcı, bayram tatillerinde aile büyüklerini ziyaret etmek yerine soluğu sahillerde alan pek çok kişiye de ders verdi.
YÜZLERİ GÜLÜMSETTİ
Minik Burak, etrafına saçtığı gülücükler ve sevimli hareketleriyle Başkan Erdoğan'ı da gülümsetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.