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  • 07.06.2019
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Başkan Erdoğan, kendisini ziyarete gelen Alişan ile bayramlaştı

Alişan, dün eşi Buse Tektaş ve minik oğulları Burak ile Başkan ’a bayram ziyaretine gitti. 4 aylık Burak’ı seven Başkan Erdoğan, çifte de aile hayatı ve unutulmaya yüz tutan örflerimizle ilgili nasihatlarda bulundu.

Aile ziyareti
Ünlü sanatçı Alişan ile oyuncu eşi Buse Tektaş, bayramın son günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. İkili, Şubat ayında kucaklarına aldıkları minik oğulları Burak'ı da yanlarında götürdü. Çiftin nikah şahitliğini de yapan Başkan Erdoğan, ziyaret boyunca kucağından indirmediği minik Burak'ı sevdi. Başkan Erdoğan'ın kucağındaki Burak'ın etrafa gülücükler saçması neşeli görüntüler oluşturdu.

NEŞELİ ANLAR...
Bayram tatilini 'da geçiren Başkan , kendisini ziyaret eden ünlü çiftle sohbet etti. Ünlü şarkıcı, Başkan Erdoğan'a yaptığı aile ziyaretini Instagram'da şu sözlerle paylaştı: "Onca işinin, gücünün arasında bize zaman ayıran sevgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. O kadar özel ve güzel bir saat geçirdik ki özellikle aile konusunda yavaş yavaş yitirmeye başladığımız örf ve ananelerimizle ilgili bize verdiğiniz öğütler ve bu konudaki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz." Alişan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı ziyarette çekilen kareleri binlerce beğeni aldı. Ünlü şarkıcı, bayram tatillerinde aile büyüklerini ziyaret etmek yerine soluğu sahillerde alan pek çok kişiye de ders verdi.



YÜZLERİ GÜLÜMSETTİ
Minik Burak, etrafına saçtığı gülücükler ve sevimli hareketleriyle Başkan Erdoğan'ı da gülümsetti.

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