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  • 07.06.2019
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yazı 'da karşıladı

Pop müziğin asi kızı , yazı önceki gün ’da karşıladı.

Tilki sahile indi
Genç popçu , yaz sezonunu 'da açtı. Tilki, önceki gün Kai Beach'te yakın dostu makyöz Rıfat Yüzüak'la deniz keyfi yaparken objektiflere yansıdı.
Yeşil bikinisiyle tüm bakışları üzerine toplayan 19 yaşındaki popçu, daha sonra iskelede güneşlendi. Tatilcilerden yoğun ilgi gören ünlü şarkıcı, plajda kaldığı iki saat boyunca hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.



İskelede yeşil bikinisiyle güneşlenen popçu, tatilcilerin göz hapsindeydi.



Suyu soğuk bulan Tilki'nin zor anları yüzüne böyle yansıdı.


DOĞAN SAVAŞ

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