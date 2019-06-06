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  • 06.06.2019
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'da aktarda alışveriş yaparken objektiflere takıldı

Formuna kavuşmak için ’un müdavimi olan dünyaca , önceki gün aktarda görüntülendi. Eşek sütü sabunu, yer kirazı ve bitki çayları alan 45 yaşındaki Moss, bin 200 liralık alışveriş yaptı.



Dünyaca ünlü İngiliz Model, Kate Moss, Bodrum'un yerlisi olup çıktı. Her sene olduğu gibi bu yaz da soluğu Ege'de alan İngiliz model, form tutmak için her yolu deniyor. Fazla kilolarından kurtulmak için Türkbükü'ndeki Life Co'da detoks kampına giren ünlü model, önceki gün Aktar Osman'da alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

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