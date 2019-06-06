ünlü İngiliz Model, Kate Moss, Bodrum'un yerlisi olup çıktı. Her sene olduğu gibi bu yaz da soluğu Ege'de alanform tutmak için her yolu deniyor. Fazla kilolarından kurtulmak içindetoks kampına giren ünlü model, önceki günalışveriş yaparken objektiflere takıldı.