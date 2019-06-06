Dünyaca ünlü İngiliz Model, Kate Moss, Bodrum'un yerlisi olup çıktı. Her sene olduğu gibi bu yaz da soluğu Ege'de alan İngiliz model, form tutmak için her yolu deniyor. Fazla kilolarından kurtulmak için Türkbükü'ndeki Life Co'da detoks kampına giren ünlü model, önceki gün Aktar Osman'da alışveriş yaparken objektiflere takıldı.
- Saklambaç
- 06.06.2019
- Gazete
Kate Moss Bodrum'da aktarda alışveriş yaparken objektiflere takıldı
Formuna kavuşmak için Bodrum’un müdavimi olan dünyaca ünlü model Kate Moss, önceki gün aktarda görüntülendi. Eşek sütü sabunu, yer kirazı ve bitki çayları alan 45 yaşındaki Moss, bin 200 liralık alışveriş yaptı.
Dünyaca ünlü İngiliz Model, Kate Moss, Bodrum'un yerlisi olup çıktı. Her sene olduğu gibi bu yaz da soluğu Ege'de alan İngiliz model, form tutmak için her yolu deniyor. Fazla kilolarından kurtulmak için Türkbükü'ndeki Life Co'da detoks kampına giren ünlü model, önceki gün Aktar Osman'da alışveriş yaparken objektiflere takıldı.
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