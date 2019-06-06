Geçtiğimiz yıl bir yıllık aşklarına son veren sosyetenin genç temsilcilerinden Aylin Koç ile Eremcan Acar, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Merhum işadamı Mustafa Koç'un 19 yaşındaki küçük kızı Aylin, 2017'de aşk yaşadığı Erdal Acar'ın oğlu Eremcan'dan ayrıldıktan sonra gönlünü Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Erkaya'ya kaptırmıştı.
- Saklambaç
- 06.06.2019
- Gazete
Aylin Koç ile Eremcan Acar ‘Aşk yeniden’ dedi!
Sosyetenin genç temsilcilerinden Aylin Koç ile Eremcan Acar, bir yıl sonra ‘Aşk yeniden’ dedi. Bennu Gerede’nin oğlu Dilan Erkaya’dan ayrılan genç kız, eski aşkına döndü. Barışmayı Acar’ın cici annesi Kardelen Hanım’ın paylaşımı ortaya çıkardı.
Geçtiğimiz yıl bir yıllık aşklarına son veren sosyetenin genç temsilcilerinden Aylin Koç ile Eremcan Acar, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Merhum işadamı Mustafa Koç'un 19 yaşındaki küçük kızı Aylin, 2017'de aşk yaşadığı Erdal Acar'ın oğlu Eremcan'dan ayrıldıktan sonra gönlünü Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Erkaya'ya kaptırmıştı.
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