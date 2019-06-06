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  • 06.06.2019
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ile ’ dedi!

Sosyetenin genç temsilcilerinden ile , bir yıl sonra ‘’ dedi. ’nin oğlu ’dan ayrılan genç kız, eski aşkına döndü. Barışmayı Acar’ın cici annesi ’ın paylaşımı ortaya çıkardı.



Geçtiğimiz yıl bir yıllık aşklarına son veren sosyetenin genç temsilcilerinden Aylin Koç ile Eremcan Acar, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Merhum işadamı Mustafa Koç'un 19 yaşındaki küçük kızı Aylin, 2017'de aşk yaşadığı Erdal Acar'ın oğlu Eremcan'dan ayrıldıktan sonra gönlünü Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Erkaya'ya kaptırmıştı.

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