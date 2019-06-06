Yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan, bayramda Bodrum'da sevenleriyle buluştu. Pekkan, STG Müzik Prodüksiyon'un organize ettiği konserde Yalıkavak Palmarina'daydı.
Sahneye süslü gözlükleriyle çıkan Pekkan, hem şarkılarıyla hem şovlarıyla büyüledi. 73 yaşındaki Pekkan, Bodrum'u salladı.
Sahneye süslü gözlükleriyle çıkan Pekkan, hem şarkılarıyla hem şovlarıyla büyüledi. 73 yaşındaki Pekkan, Bodrum'u salladı.
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