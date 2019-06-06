Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 06.06.2019
  • Gazete

şovlarıyla 'u salladı

, lu tatilcilere çifte bayram yaşattı. Sahneye süslü gözlüklerle çıkan Süperstar, şovlarıyla hayranlarını mest etti.

Süper bayram
Yıllara meydan okuyan , bayramda 'da sevenleriyle buluştu. Pekkan, STG Müzik Prodüksiyon'un organize ettiği konserde Yalıkavak Palmarina'daydı.

Sahneye süslü gözlükleriyle çıkan Pekkan, hem şarkılarıyla hem şovlarıyla büyüledi. 73 yaşındaki Pekkan, Bodrum'u salladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAjda Pekkan şovlarıyla Bodrum'u salladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri