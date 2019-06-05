Türkbükü lahmacunu ağız değil cep yakıyor!

Yaz sezonu açıldı... Milyonlarca vatandaş tatile çıktı. Megakentin büyük bir çoğunluğu ise yine Ege'nin incisi Bodrum'a aktı. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen uyanık işletmeciler ise şimdiden kurnazlıklara başladı. Hemen hemen her mekan fiyat arttırdı. Sosyetenin buluşma noktası olan Maça Kızı'nda da rakamlar tavan yaptı.
SOSYETE ALDIRMADI
Ünlü mekan ilk olarak, plajlarda çok tüketilen geleneksel lezzetimiz lahmacunun fiyatıyla oynadı. 2017'de 44, 2018'de de 55 liraya satılan lahmacunun bu yıl adisyona 72 liradan yazıldığı ortaya çıktı. Lahmacunun yanında içilen ayran ise 30 liradan satılmaya başlandı. Böylece lahmacun ve ayranın fiyatı 102 liraya çıktı. Ancak zengin tatilci bu duruma aldırmadı. Parayı basıp, keyif yaptı...
Dünyaca ünlü İngiliz modeller Kate Moss ile Naomi Campbell da geçtiğimiz yıllarda Bodrum'da tatil yapmıştı. Seksi ikili de Türkbükü'nde denize girip lahmacunun tadını çıkarmıştı.
İSYAN ETMİŞLERDİ
Bodrum'un müdavimlerinden olan işadamı Ozan Baran ve sosyetik aşkı Süreyya Yalçın ise yüksek rakamlara karşı çıkmıştı. Mekanları protesto eden ikili lahmacun ve ayran tüketmekten kaçınmıştı...
Pahalı mekanlara isyan eden isimler arasında Kaya Çilingiroğlu da yer alıyor. Ancak Zehra Çilingiroğlu, babasına inat paraya kıyıyor.
SOSYETE ALDIRMADI
Ünlü mekan ilk olarak, plajlarda çok tüketilen geleneksel lezzetimiz lahmacunun fiyatıyla oynadı. 2017'de 44, 2018'de de 55 liraya satılan lahmacunun bu yıl adisyona 72 liradan yazıldığı ortaya çıktı. Lahmacunun yanında içilen ayran ise 30 liradan satılmaya başlandı. Böylece lahmacun ve ayranın fiyatı 102 liraya çıktı. Ancak zengin tatilci bu duruma aldırmadı. Parayı basıp, keyif yaptı...
Dünyaca ünlü İngiliz modeller Kate Moss ile Naomi Campbell da geçtiğimiz yıllarda Bodrum'da tatil yapmıştı. Seksi ikili de Türkbükü'nde denize girip lahmacunun tadını çıkarmıştı.
İSYAN ETMİŞLERDİ
Bodrum'un müdavimlerinden olan işadamı Ozan Baran ve sosyetik aşkı Süreyya Yalçın ise yüksek rakamlara karşı çıkmıştı. Mekanları protesto eden ikili lahmacun ve ayran tüketmekten kaçınmıştı...
Pahalı mekanlara isyan eden isimler arasında Kaya Çilingiroğlu da yer alıyor. Ancak Zehra Çilingiroğlu, babasına inat paraya kıyıyor.
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