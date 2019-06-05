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  • 05.06.2019
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Türkbükü lahmacunu ağız değil cep yakıyor!

Tatil cenneti yine doldu taştı. Uyanık işletmeler ise fiyat artırdı. mekanı ’nda önceki yıllarda 44 ve 55 liradan satılan lahmacunun fiyatı tam 72’ye liraya çıktı.

L'ahh'macun!
Yaz sezonu açıldı... Milyonlarca vatandaş tatile çıktı. Megakentin büyük bir çoğunluğu ise yine Ege'nin incisi Bodrum'a aktı. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen uyanık işletmeciler ise şimdiden kurnazlıklara başladı. Hemen hemen her mekan fiyat arttırdı. buluşma noktası olan Maça Kızı'nda da rakamlar tavan yaptı.

SOSYETE ALDIRMADI
Ünlü mekan ilk olarak, plajlarda çok tüketilen geleneksel lezzetimiz lahmacunun fiyatıyla oynadı. 2017'de 44, 2018'de de 55 liraya satılan lahmacunun bu yıl adisyona 72 liradan yazıldığı ortaya çıktı. Lahmacunun yanında içilen ayran ise 30 liradan satılmaya başlandı. Böylece lahmacun ve ayranın fiyatı 102 liraya çıktı. Ancak zengin tatilci bu duruma aldırmadı. Parayı basıp, keyif yaptı...



Dünyaca ünlü İngiliz modeller Kate Moss ile Naomi Campbell da geçtiğimiz yıllarda Bodrum'da tatil yapmıştı. Seksi ikili de Türkbükü'nde denize girip lahmacunun tadını çıkarmıştı.



İSYAN ETMİŞLERDİ
'un müdavimlerinden olan işadamı Ozan Baran ve sosyetik aşkı ise yüksek rakamlara karşı çıkmıştı. Mekanları protesto eden ikili lahmacun ve ayran tüketmekten kaçınmıştı...



Pahalı mekanlara isyan eden isimler arasında da yer alıyor. Ancak , babasına inat paraya kıyıyor.

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