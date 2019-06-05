Seda Sayan, hem sahne programı hem de bayram tatili için geçtiğimiz gün Bodrum'a adım attı. Önceki gün Levo Beach isimli mekanın iskelesinden bota binen usta sanatçı, kısa süreli panik yaşadı.
İskeleye yanaşan bota bineceği sırada dengesini kaybeden Seda Sayan, düşme tehlikesi atlattı. Arkadaşına tutunan şarkıcının korkusu ise gözlerinden okundu. Hemen toparlanan Sayan, ardından bottaki yerine kurulup denizin keyfini sürdü...
İskeleye yanaşan bota bineceği sırada dengesini kaybeden Seda Sayan, düşme tehlikesi atlattı. Arkadaşına tutunan şarkıcının korkusu ise gözlerinden okundu. Hemen toparlanan Sayan, ardından bottaki yerine kurulup denizin keyfini sürdü...
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