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  • 05.06.2019
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’le , Çeşme’de ev tuttu

Aşklarına kaldıkları yerden devam eden ’le , yazı Çeşme’de karşıladı. Ege kaçamağı yapan ikili, otelde kalmak yerine ev tuttu. Yazı güzel oyuncuyla Alaçatı’da geçirecek olan Dalkılıç, özel yüzme havuzlu lüks villa için aylık 145 bin lirayı gözden çıkardı.

Çeşme’de 'ev'lendiler
Geçtiğimiz aylarda aşklarına bir şans daha veren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, önceki gün sessiz sedasız İzmir'e gitti. Bugün Çeşme'deki bir mekanda sahne alacak olan Dalkılıç, Erçel'le gözlerden uzak tatil yapmak için otelde konaklamak yerine ev tutmayı tercih etti. Ünlü popçu, Çeşme kaçamağı için de kesenin ağzını sonuna kadar açtı.



Yazı 'le Alaçatı'da geçirecek olan ünlü popçu, aylık kirası 145 bin lira olan bir ev tuttu. Magazin dünyasının gözde ikilisi, konuşulanlara göre özel yüzme havuzlu evin oldukça yüksek duvarlara sahip olmasına da özen gösterdi. Ünlü çift, bu sayede havuzda keyif çatarken magazincilere yakalanma korkusu yaşamaktan kurtulacak.

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