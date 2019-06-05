Geçtiğimiz aylarda aşklarına bir şans daha veren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, önceki gün sessiz sedasız İzmir'e gitti. Bugün Çeşme'deki bir mekanda sahne alacak olan Dalkılıç, Erçel'le gözlerden uzak tatil yapmak için otelde konaklamak yerine ev tutmayı tercih etti. Ünlü popçu, Çeşme kaçamağı için de kesenin ağzını sonuna kadar açtı.
Yazı Hande Erçel'le Alaçatı'da geçirecek olan ünlü popçu, aylık kirası 145 bin lira olan bir ev tuttu. Magazin dünyasının gözde ikilisi, konuşulanlara göre özel yüzme havuzlu evin oldukça yüksek duvarlara sahip olmasına da özen gösterdi. Ünlü çift, bu sayede havuzda keyif çatarken magazincilere yakalanma korkusu yaşamaktan kurtulacak.
Yazı Hande Erçel'le Alaçatı'da geçirecek olan ünlü popçu, aylık kirası 145 bin lira olan bir ev tuttu. Magazin dünyasının gözde ikilisi, konuşulanlara göre özel yüzme havuzlu evin oldukça yüksek duvarlara sahip olmasına da özen gösterdi. Ünlü çift, bu sayede havuzda keyif çatarken magazincilere yakalanma korkusu yaşamaktan kurtulacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.