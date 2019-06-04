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  • 04.06.2019
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havası!

Miami havası!
İşadamı Erdinç Acar ve eşi , tatil sezonunu açtı. Mutlu çift, geçtiğimiz gün Amerika uçağına atladı. Soluğu Sunny Isles Beach'te yer alan 60 katlı Porsche Design Tower'ın 31'inci katındaki evlerinde aldı. Güzel havanın tadını çıkaran Acar ailesi, çocuklarıyla birlikte havuz keyfi yaptı. Sosyetik güzel Hande Acar da lüks hayatını gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı...

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