Muğla Bodrum'a gelen tatilcilerin çoğunun tercih ettiği günübirlik gezi ve mavi tur tekneleri, bayramı deniz üzerinde geçirmek isteyenlere alternatif tatil imkanı sunuyor. Bodrum Limanı, Kumbahçe Halikarnas İskelesi ve Gümbet İskelesi'nden günübirlik mavi yolculuğa çıkan tekneler Karada, Poyraz Limanı, Meteor Çukuru, Orak Adası, Tavşan Burnu, Adaboğazı, Akvaryum, Haremtan gibi Bodrum'un el değmemiş koylarını dolaşıyor. Konaklamalı çıkan lüks gulet ve motoryatlar ise Gökova ve Yunan adalarına seferler düzenliyor. Günübirlik tekne turu fiyatları kişi başı 60 ile 150 lira arasında değişiyor. Lüks guletler ve motoryatlarla yapılan konaklamalı turların fiyatları ise günlük 500 ile 7 bin euro arasında müşteri buluyor.
- Saklambaç
- 04.06.2019
- Gazete
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