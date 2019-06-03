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  • 03.06.2019
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Çağla Şıkel'in serveti kolunda

Güzel model Çağla Şıkel, sunuculukta da başarıdan başarıya koştu. Ödül yağmuruna tutulan ve 'En İyi Sunucu' ödüllerini toplayan Şıkel de kendisini ödüllendirmiş.




Güzel model Çağla Şıkel, sunuculukta da başarıdan başarıya koştu. Ödül yağmuruna tutulan ve 'En İyi Sunucu' ödüllerini toplayan Şıkel de kendisini ödüllendirmiş. Güzel manken, bu seneki başarısını kutlamak için kendisine dünyaca ünlü marka Audemars Piguet Royal'den saat almış. Bunun için 51 bin euro yani yaklaşık 318 bin TL ödeyen Şıkel, anlayacağınız kolunda ufak bir servet taşıyor.

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