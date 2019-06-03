Çağla Şıkel'in serveti kolunda

modelsunuculukta da başarıdan başarıya koştu. Ödül yağmuruna tutulan veödüllerini toplayan Şıkel de kendisini ödüllendirmiş. Güzel manken, bu seneki başarısını kutlamak için kendisine dünyaca ünlü markasaat almış. Bunun için 51 bin euro yani yaklaşıkanlayacağınız kolunda ufak bir servet taşıyor.