Dondurma markası Magnum'la 3 milyon liraya reklam anlaşması yapan Ajda Pekkan'ın merakla beklenen kareleri basına yansıdı. Süperstar, 'Gerçek Haz' kampanyası için başarılı Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile Marcus Piggott'a poz vermişti. Elinde dondurmayla objektif karşısına geçen 73 yaşındaki sanatçının fotoğraflarındaki abartılı Photoshop olay oldu.
Yıllara meydan okumak için birçok kez bıçak altına yatan Ajda Pekkan'ın fotoğraf çekimlerinde Photoshop'a başvurması şaşırttı. Bu durum da "Demek ki Ajda'nın estetik ameliyatları yeterli olmamış" dedirtti. Kendisini Photoshop müdahalesiyle 18'lik genç kız gibi gösteren ünlü sanatçıya sosyal medyada takipçilerinden eleştiri yağdı.
"O zaman Photoshop'la babaannem de reklam yıldızı olabilir."
"Teknoloji sen nelere kadirsin."
"Bu düpedüz tekno-uyanıklık."
"Biraz Photoshop'un kimseye zararı yok. Ama bu, resmen 'Tanrım, beni baştan yarat' olmuş."
Yıllara meydan okumak için birçok kez bıçak altına yatan Ajda Pekkan'ın fotoğraf çekimlerinde Photoshop'a başvurması şaşırttı. Bu durum da "Demek ki Ajda'nın estetik ameliyatları yeterli olmamış" dedirtti. Kendisini Photoshop müdahalesiyle 18'lik genç kız gibi gösteren ünlü sanatçıya sosyal medyada takipçilerinden eleştiri yağdı.
"O zaman Photoshop'la babaannem de reklam yıldızı olabilir."
"Teknoloji sen nelere kadirsin."
"Bu düpedüz tekno-uyanıklık."
"Biraz Photoshop'un kimseye zararı yok. Ama bu, resmen 'Tanrım, beni baştan yarat' olmuş."
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