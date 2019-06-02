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  • 02.06.2019
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aşkı ile Monako'da aşk tazeledi

Bayram aşkı
Geçtiğimiz gün bayram planı sorulunca "O da bana kalsın" diyen Özge Ulusoy'un gizemi uzun sürmedi. Ünlü model, önceki gün soluğu aşkı Faruk Çolakoğlu ile Monako'da aldı. Gözlerden uzak aşk tazeleyen ikiliden Ulusoy, Monako kaçamağını da sosyal medyada ilan etti.



Çolakoğlu, Ulusoy aşkı yüzünden ailesinden uyarı almıştı.

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