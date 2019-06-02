Beşiktaş'ın yıldızı Loris Karius ve model sevgilisi Sophia Thomalla, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'a gitti. Burada yat kiralayan mutlu çift, denizde eğlenip bol bol güneşlendi. Öte yandan dış kaynaklar, Thomalla'nın hamile olduğunu iddia etti. Çiftin ikiz bekledikleri belirtildi.
- Saklambaç
- 02.06.2019
- Gazete
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