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  • 02.06.2019
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Loris Karius ve sevgilisi Sophia Mikonos'ta tatilin tadını çıkardı

Çifte kumrular
'ın yıldızı Loris Karius ve model sevgilisi Sophia , geçtiğimiz günlerde 'ın gözde adası Mikonos'a gitti. Burada yat kiralayan mutlu çift, denizde eğlenip bol bol güneşlendi. Öte yandan dış kaynaklar, Thomalla'nın hamile olduğunu iddia etti. Çiftin ikiz bekledikleri belirtildi.

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