Son yıllarda Hintli çiftler, bir ömür mutluluğa 'evet' demek için rotalarını Türkiye'ye çevirdi. Geçtiğimiz gün de Boğaz'ın masalsı atmosferinde dünyaevine giren Hintli çiftlere yenileri eklendi. Anant ile Gauri adındaki iki Hintli genç, Four Seasons Hotel Bosphorus'ta üç gün üç gece süren bir düğünle evlendi. Yaklaşık 2 milyon euro'ya mal olduğu konuşulan (13 milyon lira) düğünde Türk gelenekleri hakimdi.
- Saklambaç
- 02.06.2019
- Gazete
İstanbul Boğazı üç masalsı kutlamaya ev sahipliği yaptı
Önceki gün İstanbul Boğazı üç masalsı kutlamaya ev sahipliği yaptı. Boğaz’da iki ayrı oteldeki Hint düğünlerine toplam 4 milyon euro harcandı. Üçüncü kutlama ise Meryem Uzerli’nin özel davetli olduğu Bulgar oyuncu Darina Pavlova’nın doğum günüydü…
Son yıllarda Hintli çiftler, bir ömür mutluluğa 'evet' demek için rotalarını Türkiye'ye çevirdi. Geçtiğimiz gün de Boğaz'ın masalsı atmosferinde dünyaevine giren Hintli çiftlere yenileri eklendi. Anant ile Gauri adındaki iki Hintli genç, Four Seasons Hotel Bosphorus'ta üç gün üç gece süren bir düğünle evlendi. Yaklaşık 2 milyon euro'ya mal olduğu konuşulan (13 milyon lira) düğünde Türk gelenekleri hakimdi.
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